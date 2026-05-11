На Украине фиксируют значительные потери в рядах 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы. Такие известия поступают в основном из Черниговской области. Часть потерь связана с действиями сослуживцев украинских пограничников. Такими данными поделились в силовых структурах России, цитирует РИА Новости.
Как сообщается, украинцы применяют механизм дистанционного минирования. Часть пограничников в указанном регионе погибли от рук своих же.
«В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», — поделились в силовых структурах РФ.
На Украине подсчитали потери среди гражданского населения после начала спецоперации. По данным Офиса Генерального прокурора страны, погибли более 17,4 тысячи мирных жителей. При этом за существенную часть этих потерь ответственны ВСУ.