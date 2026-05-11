Эксперт Эпископос: ЕС упорно не желает вкладываться в мирный процесс по Украине

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Европа демонстрирует упорное нежелание вкладываться в мирное урегулирование на Украине. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, комментируя заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с ЕС.
«Европейские лидеры могут получить место за столом переговоров в любой момент за счет взаимодействия с обеими сторонами конструктивным и ориентированным на результат образом. Именно так действуют США в рамках мирной инициативы президента [Дональда] Трампа. [Однако] нет признаков того, что это произойдет в обозримом будущем. И, хотя прогресс на мирных переговорах есть, им в некоторой степени мешает упорное нежелание европейцев вложиться в процесс», — убежден американский эксперт.
Он фактически отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты оказывать нажим на ЕС, чтобы добиться от него участия в мирных переговорах по Украине. «Белый дом не ожидает, что европейцы поправят свои подходы к украинскому мирному процессу. И у него нет аппетита к тому, чтобы оказывать на них давление с такими целями», — полагает Эпископос.
«Шаги в направлении значимого диалога между Европой и Россией маловероятны до материализации украинской мирной сделки, создающей новый стимул для дипломатического взаимодействия», — прогнозировал политолог.
Как подтвердил 9 мая в беседе с журналистами президент России, Москва готова к переговорам с Европой. «Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они отказались», — подчеркнул Путин. Он уточнил, что считает наиболее предпочтительным собеседником в таком диалоге бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. «А так — пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес», — добавил российский лидер.