Эксперт Эпископос: ЕС упорно не желает вкладываться в мирный процесс по Украине

Как подтвердил 9 мая в беседе с журналистами президент России, Москва готова к переговорам с Европой. «Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они отказались», — подчеркнул Путин. Он уточнил, что считает наиболее предпочтительным собеседником в таком диалоге бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. «А так — пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес», — добавил российский лидер.