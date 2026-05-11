За неделю над РФ перехватили свыше 3 тысяч дронов ВСУ: когда наблюдались самые массированные атаки

Украинские боевики нанесли ряд массированных ударов по территории России за прошедшую неделю. Всего за семь дней силами ПВО ликвидировано 3566 беспилотников ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.
Как уточняется, наиболее массированными были атаки по регионам РФ 6 и 8 мая. В эти дни над Россией перехватили 605 и 749 дронов соответственно.
На прошлой неделе наибольшее количество атак ВСУ зафиксировано в европейской части страны. Сюда беспилотники направляли чаще всего.
За сутки, с 9 на 10 мая, над регионами РФ перехвачено 57 дронов ВСУ. Днем ранее, 8 мая, силы ПВО также отражали атаку беспилотников на российские субъекты. За вечер того дня над РФ уничтожили сразу 95 дронов. Они ликвидированы в период с 20:00 до 24:00.