Военные РФ спасли семью, за которой ВСУ охотились с помощью БПЛА

«Крылья (дроны ВСУ — прим. ТАСС) конкретно не давали из подвала выйти. Мы сидели по подвалам постоянно. Выйдешь — слушаешь. В туалет выйти — слушаешь. Просто-напросто вообще не давали жизни, охотились», — рассказал один из спасенных по имени Иван.
По его словам, семье, в составе которой пожилые супруги и сын, пришлось много раз сменить место проживания из-за того, что подвалы, в которых они пытались наладить быт, очень быстро уничтожали украинские беспилотники. Как подчеркнул спасенный, это длилось с того момента, как ВСУ покинули населенный пункт, в котором они жили.