Российские операторы БПЛА установили флаг у мемориала в Херсоне

Как отметили в ведомстве, в честь 81-летия Великой Победы расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18 общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага РФ в Парк Славы временно оккупированного ВСУ Херсона.
В Минобороны уточнили, что в ходе выполнения задачи над руслом Днепра операторы БПЛА продемонстрировали высокий профессионализм. Беспилотник преодолел активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника и уклонился от атак вражеских дронов-перехватчиков.
«Достигнув правобережья, расчет направил аппарат к мемориальному комплексу, посвященному освобождению города Херсона в годы Великой Отечественной войны. Флаг России был установлен непосредственно возле когда-то горевшего здесь Вечного огня — символа памяти о подвиге советского народа», — заявили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что данная акция стала символом неразрывной связи поколений победителей и мужества современных защитников, продолжающих дело дедов и прадедов в зоне специальной военной операции.