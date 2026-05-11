ВСУ продолжают наносить удары по приграничью РФ: за сутки пострадали шесть жителей Белгородчины

Белгородская область подверглась ударам со стороны ВСУ. В течение суток регион попытались атаковать несколько раз. К ночи 11 мая стало известно о шести раненых мирных жителях. Они обратились за медицинской помощью. Соответствующие данные приводит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на канале в «Макс».
За прошлый вечер обстрелам подверглись не менее трех муниципалитетов региона. Среди раненых числится один несовершеннолетний. В больницу попал 17-летний молодой человек. Он получил баротравму в результате атаки БПЛА в селе Варваровка.
«В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона в селе Новая Таволжанка. После оказания помощи для дальнейшего обследования он доставлен в областную клиническую больницу», — уведомил Вячеслав Гладков.
Ранения также получил боец «Орлана». Его госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. У бойца диагностировали баротравму.
В городе Шебекино от детонации дрона пострадал также мужчина. Он получил баротравму. Врачи доставили раненого в городскую больницу Белгорода.
«В селе Глотово Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Ранена женщина», — проинформировал губернатор.
Помимо прочего, повреждения получили несколько автомобилей. Ряд из них уничтожены огнем. По данным губернатора, в Шебекино дрон нанёс удар по частному дому. В селе Новая Таволжанка зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях. В населенном пункте, кроме того, выбита линия электропередачи.
Ночью 11 мая стало известно о шестом пострадавшем при атаке БПЛА на Белгородскую область. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Под ударом ВСУ оказалось село Ясные Зори Белгородского округа. Дрон атаковал территорию местного предприятия. Ранения получил сотрудник.
По данным МО России, за сутки ВСУ осуществили 676 артиллерийских обстрелов. Всего количество нарушений режима прекращения огня составляет 16071. ВС РФ применили зеркальные ответные меры, говорится в сообщении Минобороны. Перемирие действует до конца дня 11 мая.