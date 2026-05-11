ТАСС: на Украине с начала года сотрудники ТЦК убили не менее шести человек

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Количество украинцев, погибших с начала 2026 года при проведении насильственной мобилизации на улицах, в зданиях территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и сразу по прибытии в учебные части, составило не менее шести человек, еще двое впали в кому. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных правоохранительных органов и украинских СМИ.

В марте депутат Верховной рады Юрий Камельчук сообщил, что сотрудники ТЦК до смерти забили отца шестерых детей в здании военкомата. В середине апреля киевлянка в соцсетях заявила, что сотрудники ТЦК убили ее мужа в ходе мобилизации и опубликовала фото, на которых тело мужчины лежит во дворе дома в окружении полиции и людей в военной форме. Сообщения о гибели мужчин в зданиях ТЦК поступали из Днепропетровска (два случая) и из Кривого Рога (один случай). В начале января в Житомирской области мужчина умер после прохождения военно-врачебной комиссии в военкомате.

Еще один украинец впал в кому после стычки с сотрудниками ТЦК в Днепропетровской области, еще один — после избиения на военно-врачебной комиссии в Днепропетровске.