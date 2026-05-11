Times: ВМС Британии потратят £200 тысяч на перешив женской формы

Британские военно-морские силы собрались направить до 200 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч долларов), чтобы перешить женскую форму, что на которой пуговицы «неуместным образом» расположены на груди, написала газета The Times со ссылкой на внутренний документ этого рода войск.
«Королевский военно-морской флот планирует потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов на новую форму для женщин-моряков, поскольку считается, что при нынешнем дизайне “пуговицы расположены неуместно”», — сказано в публикации.
Представители ВМС заметили, что пуговицы пришиты в том же месте, что и соски. При этом планы перешить форму вызвали критику среди служащих. Это связано с тем, что ранее военным указали на необходимость экономии из-за дефицита расходов на оборону в течение следующих четырех лет.
Источник в военно-морских силах, с которым побеседовали журналисты, назвал ситуацию абсурдом. По его словам, флот вынужден тратить деньги на решение такой незначительной проблемы. Вместе с тем он признал, что расположение пуговиц «всегда вызывало насмешки в армии».
Напомним, в начале мая экс-глава объединённого командования вооружённых сил Британии и соавтор стратегического оборонного обзора Ричард Бэрронс заявил, что у королевства в ближайшие годы практически не будет финансовых возможностей для закупки нового вооружения. Согласно его оценкам, такая ситуация будет наблюдаться как минимум до 2030 года.