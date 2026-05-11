В зоне СВО накануне своего дня рождения погиб многодетный отец из Слюдянки

В зоне СВО погиб боец из Слюдянки Константин Попов. Об этом сообщили в администрации города.
Константин Попов родился 18 апреля 1974 года в Слюдянке. Он окончил школу № 49, затем отучился на газоэлектросварщика в Иркутске, после этого прошел срочную службу на границе с Монголией. Работал в локомотивном депо станции, восстановительном поезде, а также вахтовым методом.
Константин отправился контрактником на службу в зоне СВО. Он погиб 17 апреля 2026 года при выполнении боевой задачи, накануне своего дня рождения. Боец участвовал в освобождении села Новое Запорожской области.
Как рассказали в администрации, Константин был добрым и отзывчивым человеком. Он был единственным сыном, очень дорожил мамой, любил свою семью. У бойца остались жена, два сына и дочь.
Константина Попова похоронят с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая.