Во время действующего режима прекращения огня Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область несколько элитных подразделений. Об этом РИА Новости сообщили российские силовые структуры.
Речь идет о частях 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р. У. Г.» корпуса «Хартия». В подразделениях, по данным источников, находятся иностранные наемники.
Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, действовало с 00:00 8 мая до конца дня 9 мая. На этот период Вооруженные силы РФ полностью прекратили боевые действия в зоне специальной военной операции, а также приостановили атаки на украинские объекты военно-промышленного комплекса.
Несмотря соблюдение перемирия российскими военными ВСУ продолжили наносить удары по позициям ВС РФ. Всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение со стороны противника режима прекращения огня.
