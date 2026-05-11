ВСУ перебросили элитные подразделения под Харьков во время прекращения огня

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, действовало с 00:00 8 мая до конца дня 9 мая. На этот период Вооруженные силы РФ полностью прекратили боевые действия в зоне специальной военной операции, а также приостановили атаки на украинские объекты военно-промышленного комплекса.