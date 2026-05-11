Российские десантники поздравили украинских военных с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ, военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ сбросили на подконтрольную противнику территорию на запорожском направлении листовки с поздравлениями и напоминанием об общем историческом прошлом.
В обращении к украинским военнослужащим десантники напомнили, что их деды рука об руку освобождали Украину от фашистских захватчиков. Они призвали противника не поддаваться заблуждениям, насаждаемым нынешним киевским руководством, прекратить уничтожать себя, сложить оружие и вернуться домой.
В тексте также подчеркивается продвижение российских войск и блокирование контратак ВСУ. Противнику ясно дали понять, что единственным способом сохранить жизнь остается добровольная сдача в плен.
Как писал KP.RU, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без вывода украинских войск с территории Донбасса. По его словам, если Киев не выполнит это условие, мирный процесс будет стоять на месте даже после десяти раундов переговоров.