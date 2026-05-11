Десантники РФ напомнили ВСУ об общем историческом прошлом и поздравили с 9 Мая

Как писал KP.RU, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без вывода украинских войск с территории Донбасса. По его словам, если Киев не выполнит это условие, мирный процесс будет стоять на месте даже после десяти раундов переговоров.