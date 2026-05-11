Новосибирцы отправили в зону СВО тонну корма для животных

Вместе с очередным гуманитарным грузом волонтёры передали 100 мешков сухого корма для кошек и собак. Общий вес отправленной помощи составил около одной тонны.
По словам руководителя фонда Оксаны Боцан, жители Новосибирска самостоятельно заказывают корм на маркетплейсах и оплачивают покупки, после чего волонтёры забирают заказы и включают их в гуманитарные отправки.
В фонде отметили, что помощь предназначена для бездомных животных, оставшихся в зоне боевых действий. Волонтёры подчеркнули, что питомцы обеспечены кормом и продолжают ждать возвращения своих хозяев.