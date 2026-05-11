Новосибирцы отправили в зону СВО тонну корма для животных

Жители Новосибирска отправили в зону специальной военной операции крупную партию корма для бездомных животных. Об этом сообщили в фонде Своих не бросаем.

Источник: Сиб.фм / Фонд "Своих не бросаем"

Вместе с очередным гуманитарным грузом волонтёры передали 100 мешков сухого корма для кошек и собак. Общий вес отправленной помощи составил около одной тонны.

По словам руководителя фонда Оксаны Боцан, жители Новосибирска самостоятельно заказывают корм на маркетплейсах и оплачивают покупки, после чего волонтёры забирают заказы и включают их в гуманитарные отправки.

В фонде отметили, что помощь предназначена для бездомных животных, оставшихся в зоне боевых действий. Волонтёры подчеркнули, что питомцы обеспечены кормом и продолжают ждать возвращения своих хозяев.