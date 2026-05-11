ВС РФ продолжили строго соблюдать перемирие

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Все группировки российских войск в зоне СВО продолжили с 00:00 мск 8 мая строго соблюдать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению оборонного ведомства, перемирие соблюдали в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, который постановил, что в период празднования 81-й годовщины Победы, начиная с 0:00 мск 8 мая, подразделения ВС РФ «должны продолжать строго соблюдать режим прекращения огня». Российские военные оставались на ранее занятых рубежах и позициях.