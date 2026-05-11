«Соотношение цена-качество — налицо»: Коц высказался о сбитии шведского самолета в зоне СВО

Возможное сбитие шведского самолета-разведчика Saab 340 болезненным ударом для ВСУ. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц на своем канале в Max.
Таким образом он прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что российский истребитель Су-57 поразил Saab 340 над территорией Украины. По имеющимся данным, была применена ракета большой дальности Р-37М. Ее головка самонаведения работает по принципу «выстрелил — забыл», отмечает журналист. Также дальность в 300 километров позволяет поражать авиаразведку противника глубоко в его боевых порядках.
«Если информация подтвердится, то уничтожение самолёта ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации», — написал Коц.
Военкор также указал на экономическую составляющую. Стоимость Saab 340 достигает 25−30 млн долларов, тогда как цена ракеты Р-37М — лишь 2−3 млн. По словам Коца, «соотношение цены и качества тут налицо».
KP.RU прежде писал, что ВСУ понесли колоссальные потери под Гуляйполем. В частности, под удары ВС РФ постоянно попадают солдаты 210-й отдельного штурмового полка и полка «Шквал».