«Соотношение цена-качество — налицо»: Коц высказался о сбитии шведского самолета в зоне СВО

Таким образом он прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что российский истребитель Су-57 поразил Saab 340 над территорией Украины. По имеющимся данным, была применена ракета большой дальности Р-37М. Ее головка самонаведения работает по принципу «выстрелил — забыл», отмечает журналист. Также дальность в 300 километров позволяет поражать авиаразведку противника глубоко в его боевых порядках.