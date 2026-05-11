Появились кадры мощной атаки БПЛА «Хезболлы» на израильский танк «Меркава»

Ливанская шиитская организация «Хезболла» опубликовала кадры атаки FPV-дрона на израильский танк «Меркава», пишет иракское издание Sabrin News.
На видео показано, как дрон приближается к танку и наносит удар, после чего следует взрыв.
Сообщается, что танк был атакован на юге Ливана.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника «Хезболлы» возле позиции Джаль аль-Аллям на юге Ливана израильская система ПВО «Железный купол» получила повреждения.
