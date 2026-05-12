Истек срок перемирия ко Дню Победы

В Минобороны РФ 7 мая сообщали, что президент России Владимир Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая. Позже при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».
Путин назвал инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии
Во время перемирия, как отмечали в российском военном ведомстве, все группировки ВС РФ в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Тем не менее в условиях нарушения перемирия с украинской стороны российские войска реагировали зеркально. В Минобороны отмечали, что ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям ВС РФ в зоне СВО и по гражданским объектам в различных регионах России. Всего, по данным Минобороны РФ на 11 мая, было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.