Истек срок перемирия ко Дню Победы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Срок действия перемирия в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне истек.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

В Минобороны РФ 7 мая сообщали, что президент России Владимир Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая. Позже при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

Путин назвал инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии 9—11 мая оправданным предложением, носящим «ярко выраженный гуманитарный характер».

Во время перемирия, как отмечали в российском военном ведомстве, все группировки ВС РФ в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Тем не менее в условиях нарушения перемирия с украинской стороны российские войска реагировали зеркально. В Минобороны отмечали, что ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям ВС РФ в зоне СВО и по гражданским объектам в различных регионах России. Всего, по данным Минобороны РФ на 11 мая, было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.

