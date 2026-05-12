Истёк срок перемирия в зоне СВО ко Дню Победы

Накануне при содействии США сторонам удалось согласовать перемирие на период с 9 по 11 мая и провести в эти дни обмен пленными 1000 на 1000. Президент России назвал инициативу главы Белого дома Дональда Трампа по установлению перемирия оправданной. Минобороны РФ отчиталось, что ВС России в период перемирия не наносили атак по позициям украинских боевиков с помощью авиации, артиллерии и ударных беспилотников. Так, российская армия строго соблюдала режим прекращения огня. При этом ВСУ, как сообщило военное министерство РФ, 23802 раза нарушили режим прекращения огня за время перемирия.