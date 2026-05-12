Боец Улу: в Сумской области десантники ВС РФ без боя взяли в плен 10 солдат ВСУ

«У нас был первый бой, у нас была команда. Мы дошли ночью под антидроновым одеялом, утром мы заходили к пленным. Без стрелкотни они сами сдались, и дальше их выводили, — сказал Улу. — Они нас не ждали. Мы зашли: в одном блиндаже взяли в плен четверых, в другом — еще четверых. Когда эти перестали выходить на связь, командование ВСУ отправило двоих [солдат] проверить, они тоже в плен попались».
Улу отметил, что в зачищаемой лесополосе, где работала их группа, располагалась сеть блиндажей противника. Когда уссурийские десантники заходили туда, противник не ожидал их увидеть, солдаты ВСУ в это время отдыхали.
Ранее десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» рассказали ТАСС, что трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта 2025 года в тылу ВСУ за несколько дней освободили две лесополосы. Во время отхода при атаке украинских БПЛА командир закрыл собой товарища и получил смертельное ранение. Указом президента РФ от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Купову было посмертно присвоено звание Героя России.