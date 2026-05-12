За время СВО стало понятно, что русскую культуру закрыть нельзя: Швыдкой — о России на Венецианской биеннале

Присутствие России на Венецианской биеннале говорит о послании о мире. Об этом Владимиру Ворсобину в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«За время СВО многое изменилось. Стало понятно, что русскую культуру закрыть нельзя, она все равно часть мировой культуры, прежде всего европейской», — рассказал он.
По его словам, в Европе поменяли позицию: если раньше там ставили культуру выше политики, то теперь, — наоборот. Швыдкой подчеркнул, что культура — это мир.
Швыдкой добавил: «то, что мы делаем в Венеции, — это послание о мире».
Напомним, на Венецианской биеннале впервые за четыре года открылся Русский павильон. Однако европейские власти не упустили возможности провокации с украинскими флагами и фаерами.