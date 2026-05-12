Артиллерия Южной группировки уничтожила до 15 укрытий и до 25 военных ВСУ

«В ходе воздушной разведки разведчики 3-го армейского корпуса выявили до 15 пунктов временной дислокации (ПВД) с общей численностью до 25 живой силы противника. Координаты целей были переданы артиллеристам 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады. Из различных видов орудий точными попаданиями все выявленные цели вместе с живой силой были полностью уничтожены. Доразведка подтвердила уничтожение целей», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена.
Также, по данным Минобороны, в ходе воздушной разведки разведчики 70-й мотострелковой дивизии выявили автомобиль противника, оборудованный системой радиоэлектронной борьбы. Координаты цели были переданы оператору FPV-дрона, который прямым попаданием в моторный отсек уничтожил автомобиль. Позже разведчики обнаружили ротацию противника на автомобиле и передали координаты оператору FPV-дрона, который точным попаданием сорвал планы противника, уничтожив автомобиль вместе с живой силой.