Артиллерия Южной группировки уничтожила до 15 укрытий и до 25 военных ВСУ

Также, по данным Минобороны, в ходе воздушной разведки разведчики 70-й мотострелковой дивизии выявили автомобиль противника, оборудованный системой радиоэлектронной борьбы. Координаты цели были переданы оператору FPV-дрона, который прямым попаданием в моторный отсек уничтожил автомобиль. Позже разведчики обнаружили ротацию противника на автомобиле и передали координаты оператору FPV-дрона, который точным попаданием сорвал планы противника, уничтожив автомобиль вместе с живой силой.