Российский наземный дрон сбил украинский беспилотник в Сумской области

«Кроме ударных функций, комплекс применяется как стационарная пулеметная точка на удалении от оператора. Также “Курьер” используется в качестве подвижного пункта воздушного наблюдения (ПВН). По словам командира штурмового взвода с позывным Камень, с помощью комплекса уже был сбит тяжелый дрон противника “Вампир” — расчет отработал на упреждение и добился успеха», — говорится в сообщении.
Камень добавил, что «Курьер» — многофункциональная платформа. На нее устанавливается пулемет, автоматический гранатомет, огнемет «Шмель», а также средства противовоздушной обороны. НРТК может использоваться как транспортировщик боеприпасов и провизии на передний край, а также как эвакуатор — турель снимается, и можно подвязать раненого и доставить его в безопасную зону.