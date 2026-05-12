Бойцы «Центра» до перемирия выбили ВСУ из опорных пунктов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Центр» до объявления режима перемирия выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на днепропетровском направлении СВО, сообщает Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«До объявления Российской Федерацией перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие штурмового отряда 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” в ходе успешной наступательной операции выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на днепропетровском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что укрепления представляли собой сложную систему бункеров с множеством входов и выходов, внутри каждого из которых находились бетонные капсулы для размещения личного состава, рассчитанные на укрытие до взвода противника.

«На пути продвижения к опорным пунктам штурмовики преодолевали большие открытые участки местности, где противник оказывал максимальное противодействие с помощью БПЛА. На каждого бойца противник направлял до пяти-шести FPV-дронов, а также применял тяжелые гексакоптеры со сбросами гранат и мин. Российские военнослужащие отбивались от атак, уничтожали или уклонялись от вражеских дронов, продолжая движение вперед. Несмотря на массированное применение БПЛА, штурмовики сумели прорваться к укреплениям», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в ходе зачистки опорных пунктов российские военнослужащие предлагали украинским формированиям сдаться в плен, лишь несколько боевиков ВСУ приняли предложение сложить оружие. Подчеркивается, что военнослужащие группировки с помощью БПЛА скинули им рацию, по которой провели к своим подразделениям, остальные были уничтожены в ходе боя.

«Оказавшись внутри одного из опорных пунктов, трое штурмовиков укрылись в бетонной капсуле от непрерывных атак вражеских дронов. Однако после одного из взрывов толстую дверь капсулы заклинило — бойцы оказались замурованы внутри. Трое суток они пытались выбраться, подрывая тротиловые шашки прямо на двери изнутри. Подоспевшие на помощь сослуживцы не могли их достать, но через небольшую щель сбрасывали с коптеров продукты, медикаменты и взрывчатку. На третьи сутки дверь поддалась, и они смогли выбраться наружу, после чего продолжили выполнять боевую задачу», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что захват системы мощных опорных пунктов противника позволил подразделениям группировки занять ключевые позиции и создать условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника.

