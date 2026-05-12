Бойцы «Центра» до перемирия выбили ВСУ из опорных пунктов

«Оказавшись внутри одного из опорных пунктов, трое штурмовиков укрылись в бетонной капсуле от непрерывных атак вражеских дронов. Однако после одного из взрывов толстую дверь капсулы заклинило — бойцы оказались замурованы внутри. Трое суток они пытались выбраться, подрывая тротиловые шашки прямо на двери изнутри. Подоспевшие на помощь сослуживцы не могли их достать, но через небольшую щель сбрасывали с коптеров продукты, медикаменты и взрывчатку. На третьи сутки дверь поддалась, и они смогли выбраться наружу, после чего продолжили выполнять боевую задачу», — говорится в сообщении.