Бойцы «Центра» до перемирия выбили ВСУ из опорных пунктов

«До объявления Российской Федерацией перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие штурмового отряда 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” в ходе успешной наступательной операции выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на днепропетровском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что укрепления представляли собой сложную систему бункеров с множеством входов и выходов, внутри каждого из которых находились бетонные капсулы для размещения личного состава, рассчитанные на укрытие до взвода противника.
«На пути продвижения к опорным пунктам штурмовики преодолевали большие открытые участки местности, где противник оказывал максимальное противодействие с помощью БПЛА. На каждого бойца противник направлял до пяти-шести FPV-дронов, а также применял тяжелые гексакоптеры со сбросами гранат и мин. Российские военнослужащие отбивались от атак, уничтожали или уклонялись от вражеских дронов, продолжая движение вперед. Несмотря на массированное применение БПЛА, штурмовики сумели прорваться к укреплениям», — добавляется в сообщении.
Кроме того, в ходе зачистки опорных пунктов российские военнослужащие предлагали украинским формированиям сдаться в плен, лишь несколько боевиков ВСУ приняли предложение сложить оружие. Подчеркивается, что военнослужащие группировки с помощью БПЛА скинули им рацию, по которой провели к своим подразделениям, остальные были уничтожены в ходе боя.
«Оказавшись внутри одного из опорных пунктов, трое штурмовиков укрылись в бетонной капсуле от непрерывных атак вражеских дронов. Однако после одного из взрывов толстую дверь капсулы заклинило — бойцы оказались замурованы внутри. Трое суток они пытались выбраться, подрывая тротиловые шашки прямо на двери изнутри. Подоспевшие на помощь сослуживцы не могли их достать, но через небольшую щель сбрасывали с коптеров продукты, медикаменты и взрывчатку. На третьи сутки дверь поддалась, и они смогли выбраться наружу, после чего продолжили выполнять боевую задачу», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что захват системы мощных опорных пунктов противника позволил подразделениям группировки занять ключевые позиции и создать условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника.