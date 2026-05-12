Российские военнослужащие «ослепляют» дроны ВСУ, показывая им «Ну, погоди!»

«Одно изделие у нас “Ну, погоди!” показывало, другое изделие “Чебурашка и Гена”, и “Следствие ведут Колобки” — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — рассказал «Аристарх».
Такая система подавления дрона с помощью замены картинки называется «Маркер Герц». Военнослужащий выступал одним из ее создателей, когда возглавлял специализированную мастерскую. По его словам, они также испытывали компактное и мощное устройство «Зеркало».