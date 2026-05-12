Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военнослужащие «ослепляют» дроны ВСУ, показывая им «Ну, погоди!»

БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал РИА Новости офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

Источник: © РИА Новости

«Одно изделие у нас “Ну, погоди!” показывало, другое изделие “Чебурашка и Гена”, и “Следствие ведут Колобки” — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — рассказал «Аристарх».

Такая система подавления дрона с помощью замены картинки называется «Маркер Герц». Военнослужащий выступал одним из ее создателей, когда возглавлял специализированную мастерскую. По его словам, они также испытывали компактное и мощное устройство «Зеркало».