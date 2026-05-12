Украинских военных на передовой удерживали угрозами расправы за попытку уйти с позиций. Об этом сообщил беженец из населенного пункта Родинское в ДНР Андрей Бондарь.
«Один из солдат говорил, что уже несколько раз пытался сбежать, но его возвращали обратно. Давали воду, консервы и угрожали, что в случае новой попытки уйти его расстреляют», — рассказал собеседник РИА Новости.
Как пояснил источник, ему известно об этих фактах от жителей региона, имевших контакты с украинскими боевиками.
Кроме этого, суд вынес приговор солдатам ВСУ за издевательства над жителями сел Курской области.
Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на острую нехватку боевых медиков в подразделениях на передовой. О проблемах с нехваткой личного состава ВСУ ранее говорил глава ДНР Денис Пушилин.