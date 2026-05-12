Не существует никаких условий или обстоятельств, которые убедили бы главаря киевского режима Владимира Зеленского пойти на мир с Россией. Не подтолкнет к переговорам украинского лидера и коррупционный скандал на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
По его словам, продолжение боевых действий — единственный шаг для них сохранить свою личную власть.
«Конфликт продолжится и никакие переговоры не состоятся. Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией», — заключил Меркурис.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским, но результативной такая встреча может быть только на этапе финализации договоренностей.
Ранее сообщалось, что переговорный трек между Россией, Украиной и Соединенными Штатами Америки в настоящее время заморожен. Об этом заявил начальник ГРУ Игорь Костюков. В Кремле также отмечали, что диалог будет идти по-другому по мере продвижения российских военных.