Российские разработчики создали устройства, которые подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы. Из-за этого противник не видит маршрута, его беспилотник падает. Об этом рассказал РИА Новости сообщил офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».
«Одно изделие у нас “Ну, погоди!” показывало, другое изделие “Чебурашка и Гена”, и “Следствие ведут Колобки” — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит», — объяснил собеседник агентства.
Как добавил «Аристарх», система подмены картинки для дронов называется «Маркер Герц». Он стоял у истоков создания этой системы, руководя специализированной ремонтной мастерской. Помимо этого, по его словам, проводились испытания малогабаритного и мощного прибора «Зеркало».
Тем временем подразделения российской армии продолжают поражать транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины, которая использовалась в интересах ВСУ.