Мирошник: Киев в период перемирия увеличил число ударов по российским регионам

В период перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество атак на российские регионы. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, Киев ответил на предложение Москвы о режиме тишины «ростом числа ударов» по гражданским объектам. За прошедшую неделю из-за действий ВСУ пострадали более 230 мирных жителей, 25 из них погибли.
Ударам подверглись не менее 20 субъектов России, в том числе Московская область, Чувашия и Чеченская Республика. Мирошник подчеркнул, что атаки на густонаселенные районы свидетельствуют о преднамеренном характере ударов и стремлении боевиков нанести максимальный ущерб гражданскому населению.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 00:00 8 мая до конца дня 9 мая. Несмотря на соблюдение перемирия российскими военными, украинские боевики продолжили наносить удары по позициям наших войск. Всего, по данным Минобороны, зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия со стороны противника.
Как писал KP.RU, ранее президент Путин заявил, что для России День Победы 9 мая — «не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах», а святой день.