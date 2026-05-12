Украинские дроны атаковали своих солдат в Сумской области

Перемирие в зоне специальной военной операции (СВО), объявленное Владимиром Путиным на 8−9 мая по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, было продлено по просьбе президента США Дональда Трампа до 11 мая. Несмотря на соблюдение перемирия российскими военными, ВСУ продолжили наносить удары дронами и артиллерией. За время перемирия, как уточнили в Минобороны России, противник нарушил режим тишины 23 802 раза.