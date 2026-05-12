Что известно об угрозе БПЛА в Татарстане 12 мая 2026

Утро вторника в Татарстане началось с привычного уже «приветствия» от МЧС. Это первая воздушная тревога за последние четыре дня. Предыдущая была в ночь на 8 мая. «АиФ-Казань» собрал всё, что известно на данный момент.
Хронология: 7:17 — тревога, 8:17 — небо закрыли
Система сработала чётко. Сразу после оповещения МЧС, в 8:17, Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск рейсов в аэропорту Казани. К 9 утра к нему присоединились Нижнекамск и Бугульма. В 9:33 была объявлена угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Лениногорск и Бугульму.
По состоянию на 8:22 в столичном аэропорту не было задержанных рейсов — успели выпустить пять бортов. Но затем пауза. В Нижнекамске вовремя не улетел борт «России» в Москву (планировался на 8:45).
Пассажиров с детьми отправляют в комнату матери и ребёнка. Остальным авиакомпании обязаны предоставить воду и при необходимости — питание.
К слову, аэропорты соседей тоже закрыты: Ульяновск, Чебоксары, Саратов, Пенза, Тамбов, Саранск. Волна идёт широкая.
Связь «падает», дронов не видно. Что за тишина?
Жители республики уже заметили характерный симптом: «подседает» мобильный интернет. Это обычная практика при подавлении сигналов управления дронами.
В МЧС ещё раз напоминают: не надо снимать и выкладывать в сеть работу ПВО. Даже если вы ничего не видите, не значит, что системы не работают. Не помогайте противнику.
По соседству тревожнее: в Чувашии воют сирены и дистант
Пока в Татарстане без сирен и объявлений по городам, у соседей в Чувашии ситуация жёстче. Там объявлена опасность атаки БПЛА, в Чебоксарах реально воют сирены. Мэр города Станислав Трофимов подчеркнул: это не учения.
Школы в Чебоксарах переведены на дистант. Детей просят сидеть дома. Детские сады — в режиме рекомендации. Аэропорт Чебоксар, как мы уже сказали, тоже закрыт.
Три правила, если пришло сообщение «Беспилотная опасность»
Режим может длиться час, а может — пять (как 8 мая). Пока он действует, делаем так:
- Уходим от окон. Идеально — в коридор, ванную, кладовую. Нет окон — нет угрозы от осколков.
- Спускаемся вниз. Если есть подвал или подземный паркинг — это лучшее место. Лифтом не пользоваться.
- Молчим в соцсетях. Никаких фото и видео работы ПВО. Даже если кажется, что «всё равно никто не увидит».
- Если нашли подозрительный предмет или обломки (не дай бог) — не подходите, не трогайте. Звоните 112.
О снятии ограничений и открытии аэропортов сообщат дополнительно. Следите за официальным приложением МЧС. Берегите себя.
UPD: В 10:43 Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Лениногорск, Бугульма отменена.