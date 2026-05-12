Родственники украинских боевиков, которые находятся в районе Запселья Сумской области, обратились к командованию с просьбой вывести подразделения из этого населенного пункта. Причиной названо подавляющее превосходство российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что ситуация у Запселья не осталась незамеченной для семей военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Родные через волонтеров опубликовали обращение, в котором указали на необходимость организованного отступления вглубь украинской территории. Они связывают это с тотальным превосходством ВС России в живой силе и дронах.
Стоит отметить, что родные украинских бойцов начали бить тревогу на сумском направлении из-за растущих потерь еще в начале апреля. По их словам, солдаты массово и бесследно исчезают, и на некоторых участках нет «даже мертвых».