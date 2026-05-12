Боестолкновения зафиксированы между украинскими националистами в районе Бачевска Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Отмечается, перестрелки происходили в Шосткинском районе у Бачевска между насильно мобилизованные солдаты 210-го отдельного полка штурмовиков и группы лиц без опознавательных знаков.
Накануне стало известно, что в Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины открыли огонь по сослуживцам, которые общались на русском языке. Инцидент произошел на великобурлукском направлении.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ, дезертировавшие у Рясного Сумской области, пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Однако после ухода с позиций по ним открыли огонь их же сослуживцы.