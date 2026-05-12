Эксперт раскрыл, какие дроны смогут выпускать Берлин и Киев

ФРГ и Украина могут наладить совместный выпуск уже имеющихся в арсенале ВСУ беспилотников — моделей FP-1, FP-2 и «Лютый». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Поводом для комментария стало заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о планах Берлина и Киева запустить совместное производство дронов с дальностью полета до 1,5 тыс. км.