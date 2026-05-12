Эксперт раскрыл, какие дроны смогут выпускать Берлин и Киев

«Я считаю, что какие-то новые дроны может предложить непосредственно Германия. Но, я думаю, это будет больше не столько немецкая разработка, сколько совместная. Хотя у Украины, если говорить честно, практически своих дронов нет», — заявил собседник NEWS.ru.
Эксперт напомнил, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* прямо заявил: все беспилотники собираются Киевом из запчастей, поставляемых западными союзниками. Поэтому, скорее всего, речь идет о совместном германо-украинском производстве тех дронов, которые уже зарекомендовали себя как дальнобойные.
Кнутов добавил, что Германия способна предложить Киеву собственные разработки, но их появление в ближайшее время маловероятно. На создание новых дронов уйдет минимум два-три месяца.
Ранее Financial Times сообщила, что Германия возобновляет попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon. По данным источников, знакомых с планами правительства ФРГ, немецкое руководство рассчитывает, что сможет убедить Белый дом согласовать это соглашение.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.