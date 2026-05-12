Группировка «Южная» уничтожила до 75 военных ВСУ за сутки

В ведомстве отметили, что после завершения действия режима прекращения огня российские войска возобновили проведение специальной военной операции.
«Противник потерял до 75 военнослужащих, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как уточнили в Минобороны РФ, группировка «Южная» нанесла удары по живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема в Донецкой Народной Республике.