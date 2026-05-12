Группировка «Южная» уничтожила до 75 военных ВСУ за сутки

За сутки подразделения группировки войск «Южная» ликвидировали до 75 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили 13 единиц автомобильной техники и два артиллерийских орудия. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны Российской Федерации.