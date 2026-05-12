Минобороны: ВСУ нарушили режим прекращения огня более 30 тыс. раз

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за весь период действия режима прекращения огня было зафиксировано 30 383 нарушения перемирия украинскими формированиями.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сводке ведомства, «за истекшие сутки ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций (российских. — Прим. ред.) войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов».

Как уточнили в министерстве, российские военнослужащие в соответствии с указом Владимира Путина соблюдали режим тишины и оставались на занимаемых рубежах в период с 8 по 11 мая. При этом на нарушения со стороны противника они отвечали зеркально: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА.

После завершения действия перемирия вооруженные силы РФ продолжили проведение специальной военной операции, добавили в оборонном ведомстве.

