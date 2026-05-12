Главное из брифинга Минобороны 12 мая 2026 года: последние новости на сегодня

В Минобороны подвели итоги перемирия
Все группировки российских войск в зоне СВО с 00:00 8 мая до 24:00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ наносили удары с использованием дронов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировали 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.
За истекшие сутки до 24:00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием БПЛА.
Российские войска зеркально реагировали на действия ВСУ: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду ВСУ в районе села Запселье Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили порядка 145 военнослужащих и 17 автомобилей.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 100 боевиков, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 75 человек. Также противник лишился 13 автомобилей и двух артиллерийских орудий.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 290 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 290 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Верхняя Терса Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.
Противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Димитрово Запорожской области.
«Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и девять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах.