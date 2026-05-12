Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 12 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 12 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Минобороны подвели итоги перемирия

Все группировки российских войск в зоне СВО с 00:00 8 мая до 24:00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

ВСУ наносили удары с использованием дронов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировали 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

За истекшие сутки до 24:00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием БПЛА.

Российские войска зеркально реагировали на действия ВСУ: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду ВСУ в районе села Запселье Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили порядка 145 военнослужащих и 17 автомобилей.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 100 боевиков, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 75 человек. Также противник лишился 13 автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 290 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 290 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Верхняя Терса Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

Противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Димитрово Запорожской области.

«Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и девять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 108 БПЛА самолетного типа.