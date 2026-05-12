️Фронтовая сводка на утро 12 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
На Каменском направлении продолжаются бои в районе Степногорска. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении сообщается о столкновениях в районе Верхней Терсы и Гуляйпольского. ВС РФ закрепляются юго-восточнее Воздвижевки. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении идут бои западнее Родинского. На Добропольском направлении ВС РФ отразли контратаки в Белицком и Новом Донбассе. (Рис. 2.1).
Сумской фронт
ВС РФ отражают контратаки противника в районе Миропольского. (Рис. 3).
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше