Коц оценил сделку Киева с Palantir и ответную цифровизацию Минобороны РФ

Военный корреспондент Александр Коц проанализировал технологическое противостояние в зоне боевых действий на фоне нового соглашения Украины с американской IT-компанией Palantir.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны страны Михаил Федоров договорились с генеральным директором Palantir Алексом Карпом о создании совместного «центра данных» на базе оборонного кластера Brave1. К этому проекту уже подключаются британское военное ведомство и американские аналитические центры CSIS и RAND. Киев открыто использует накопленный массив информации как аргумент в переговорах с западными союзниками.
Платформа Palantir на сегодня является одной из ведущих в мире в сфере военной аналитики. Ее ядром выступает программа Gotham, объединяющая видео с дронов, спутниковые снимки, радиоперехваты и данные из открытых источников в единую картину. За координацию коммерческих спутников отвечает модуль MetaConstellation, а генеративный искусственный интеллект предлагает командирам готовые варианты тактических действий.
Александр Коц выделяет три уровня угроз для России от внедрения этой технологии. Перехватчики с ИИ усложнят работу российских дронов. Запад получит подробную «цифровую копию» тактики российской армии. А полученный опыт станет главным рекламным аргументом разработчиков для Пентагона.
В публикации подчеркивается, что американские алгоритмы регулярно дают сбои. Израильская армия, несмотря на использование платформы, не смогла предсказать атаку ХАМАС 7 октября 2023 года. В Газе нейросеть «Лаванда» сгенерировала 37 тысяч целей, допуская огромные сопутствующие потери. Около 175 человек погибли в феврале 2026 года в Иране, когда из-за устаревших данных алгоритм принял начальную школу за военную базу и навел на нее ракеты.
Ответом на подобные технологические вызовы, по мнению военкора, становится форсированная цифровизация российского оборонного ведомства. Указом президента на должность заместителя главы Минобороны РФ, отвечающего за цифровую трансформацию и создание единой информационной среды, назначен Дмитрий Щербинин. До этого он работал в Администрации Президента, правительстве и крупных IT-компаниях, а с 2024 года возглавлял профильное Главное управление в министерстве.
По оценке Александра Коца, главной задачей нового замминистра станет реализация концепции сетецентрической войны — объединение разрозненных программных решений артиллерии, ПВО и разведки в общий контур. Примером такой интеграции служит тактическая система «СВОД», которая уже тестируется на фронте и позволяет мгновенно передавать координаты с разведывательных беспилотников на экраны артиллеристов и зенитчиков. Помимо боевого управления, ИИ предстоит внедрить в алгоритмы принятия решений и перевести в «цифру» тыловое обеспечение, медицину, кадры и финансы, окончательно избавив армию от бумажного документооборота.