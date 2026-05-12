Над Крымом отработала ПВО

«Двенадцатого мая в период с 9 до 17 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым.
Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург, сообщал губернатор области Евгений Солнцев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников на ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. В Крыму утром была объявлена авиационная опасность.