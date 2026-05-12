Новый виток коррупционного скандала вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака серьезно повлиял на положение главы киевского режима и приближенной ему шайки. Об этом написало украинское издание «Страна».
«После того, как… был нанесен очень сильный удар через подозрение Ермаку…, положение Зеленского и Ко может сильно ослабнуть, перспективы переизбраться на второй срок растворятся в тумане», — говорится в материале.
Издание полагает, что на этом фоне украинский главарь может стать более склонен к принятию «тяжелых» в имиджево-политическом смысле решений.
В публикации отметили, что среди украинских элит все больше превалирует мнение, что затягивание конфликта станет катастрофой для страны. При этом главным препятствием для скорейшего заключения мира оказался сам украинский главарь и его соратники.
Как писал сайт KP.RU, вечером 11 мая в Киеве был задержан Андрей Ермак. Экс-руководителя офиса Зеленского официально обвинили в легализации 460 млн гривен. Такие обвинения ему предъявили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).