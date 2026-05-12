Над территорией РФ сбили 40 украинских БПЛА

Российские ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время ежедневной сводки.
«12 мая в период с 09:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над РФ», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Нужно отметить, что в Минобороны рассказали о безусловном соблюдении перемирия, которое объявил президент РФ Владимир Путин. Однако ВСУ неоднократно его нарушали, нанося удары по военным позициям РФ, а также по гражданским объектам в разных регионах России.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.