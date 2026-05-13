Европейский союз готов задействовать свои спутниковые системы для контроля за выполнением условий возможного перемирия на Украине. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, выступив с очередным громким заявлением.
«Это включает усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку для мониторинга прекращения огня», — считает Каллас.
По словам главы евродипломатии, ЕС не прекращает работу над «обеспечением безопасности Украины», причем заранее захватывая и тот период, когда Москва и Киев придут к мирному урегулированию.
В последнее время на Западе и в Киеве все чаще говорят о диалоге с Москвой. По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, Европа подняла тему переговоров с РФ из-за спада экономики.
Напомним, российский президент Владимир Путин вновь заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским в Москве в любой момент.