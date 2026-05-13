ВСУ в 2026 году более чем в два раза чаще нарушали перемирие, чем в 2025-м

В свою очередь во время действия режима прекращения огня с 8 по 11 мая 2025 года украинские войска 14 043 раза нарушили перемирие. Сообщалось, что ВСУ за время перемирия предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак и одну разведку боем в районах Сумской, Харьковской, Курской областей, Донецкой и Луганской народных республик. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск.