ВСУ в 2026 году более чем в два раза чаще нарушали перемирие, чем в 2025-м

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во время действия перемирия ко Дню Победы с 8 по 11 мая более чем в два раза чаще нарушали режим прекращения огня по сравнению с перемирием в аналогичные даты 2025 года. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Так, по информации российского военного ведомства, с 8 по 11 мая 2026 года было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. За время перемирия ВСУ совершили 3 475 обстрелов позиций ВС РФ из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также ВСУ нанесли 26 212 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские войска предприняли 37 атак позиций российских подразделений.

В свою очередь во время действия режима прекращения огня с 8 по 11 мая 2025 года украинские войска 14 043 раза нарушили перемирие. Сообщалось, что ВСУ за время перемирия предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак и одну разведку боем в районах Сумской, Харьковской, Курской областей, Донецкой и Луганской народных республик. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск.