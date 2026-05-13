Военное командование Украины перебросило под Запорожье четыре подразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и Нацгвардии. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
«Под Запорожье противник перебросил три подразделения ГУР и два сводных подразделения нацгвардии», — сообщили собеседники агентства.
Отмечается, что речь идет о пехотинцах и операторах БПЛА.
Напомним, во время действующего режима прекращения огня Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область несколько элитных подразделений. Речь идет о частях 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р. У. Г.» корпуса «Хартия». В подразделениях находятся иностранные наемники.
До этого родственники украинских боевиков, которые находятся в районе Запселья Сумской области, обратились к командованию с просьбой вывести подразделения из этого населенного пункта. Причиной названо подавляющее превосходство российских войск.