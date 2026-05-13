Наемникам из Колумбии в рядах Вооруженных сил Украины платят около 600 долларов в месяц. А вот их сослуживцам из Европы — до четырех тысяч долларов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил полковник колумбийской полиции в отставке Омар Рохас.
«Солдату из европейской страны платят 3−4 тысячи долларов, а колумбийцу — долларов 600», — отметил эксперт.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать.
До этого посол Николай Тавдумадзе напомнил, что спецслужбы Украины вербуют наемников через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.