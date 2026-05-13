20 дронов ВСУ сбито в Ростовской области, повреждены установки ветрогенерации

В Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки, в ходе которой уже уничтожены двадцать беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. К текущему часу отражено два десятка БПЛА», — написал губернатор в телеграм-канале.
Слюсарь уточнил, что пострадавших среди населения нет. В хуторе Лихой повреждены кровля и остекление частного дома.
В Зимовниковском и Красносулинском районах обломки дронов повредили оборудование ветроэлектростанции. По данным губернатора, снизилась расчетная мощность.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 13 мая киевский режим атаковал Краснодарский край. По данным оперштаба региона, в результате падения обломков беспилотника ВСУ на территорию предприятия в Темрюкском районе пострадал один человек.