Боевикам главаря киевского режима Владимира Зеленского приходится менять тактику из-за активности российских дронов. Передвижение ВСУ сковано на харьковском участке передовой. Об этом в интервью РИА Новости рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Узбек».
По его словам, активность российских беспилотников заставляет украинских боевиков менять тактику и в применении артиллерии, и даже в просто передвижении. Теперь самоходки они держат подальше от огневых позиций.
Также, как отметил «Узбек», на харьковском направлении появляется все больше участков, где ВСУ не могут передвигаться. Это заставляет их использовать наземных роботов.
«Противник под нас подстраивается, а мы как били, бьем и будем бить», — заключил российский боец.
Напомним, во время действующего режима прекращения огня Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область несколько элитных подразделений. Речь идет о частях 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р. У. Г.» корпуса «Хартия». В подразделениях находятся иностранные наемники.
Накануне сообщалось, что в Сумской области Украины зафиксированы боестолкновения между украинскими националисты открыли огонь по группе лиц без опознавательных знаков.