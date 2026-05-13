Командир Глухарь: ВС РФ за месяц выполнили 40 боевых выездов на Сумщине

КУРСК, 13 мая. /ТАСС/. Огневая группа войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) выполнила за месяц около 40 боевых выездов в Сумской области. Все выявленные цели ВСУ были поражены, сообщил ТАСС командир расчета беспилотных систем с позывным Глухарь.
«За месяц около сорока выездов отработали. Все цели поражены. Расширяем буферную зону для безопасности наших граждан. Противник пытается цепляться за каждый населенный пункт, за каждую высотку, но наша задача — отодвинуть его как можно дальше от границы, чтобы мирные люди жили спокойно», — сказал он.
Глухарь отметил, что тяжелый огнеметный огонь войск РХБЗ — серьезный аргумент для ВСУ. «Куда мы пришли, враг долго не держится. Будем и дальше работать, пока зона безопасности не станет надежной», — рассказал командир тяжелой огнеметной группы.