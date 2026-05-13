286 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО сбили в небе над регионом 20 вражеских дронов. При атаке повреждены жилые дома и ветроэлектростанция. Кроме того, в ночь на среду под ударом вражеских дронов был Краснодарский край. Там ранены два человека, повреждены жилые дома и горит одно из предприятий в поселке Волна под Темрюком.