Пожар произошел на предприятии в Темрюкском районе после атаки БПЛА ночью 13 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Обломки БПЛА упали на территории предприятия в поселке Волна. Предварительно, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь.
На территории предприятия загорелось оборудование.
«На месте работают оперативные и специальные службы. Задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Напомним, при атаке БПЛА обломки упали рядом с частными домами. Известно еще об одном пострадавшем.
