Обломок сбитого дрона ВСУ упал на промышленный объект в Ярославле

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Обломки сбитого дрона попали в промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля», — написал глава региона.
Евраев отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные и силовые службы. Кроме того, он предупредил жителей о возможном обнаружении фрагментов беспилотников на территории региона. По его словам, такие элементы могут иметь значение для следствия.
Жителям рекомендовали не приближаться к найденным обломкам, не использовать рядом мобильные телефоны и сразу сообщать о находке по номеру 112.
Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на среду, 13 мая, уничтожили 286 украинских беспилотников над российскими регионами.