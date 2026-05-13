Обломок сбитого дрона ВСУ упал на промышленный объект в Ярославле

Атака беспилотников отражена на подлете к Ярославлю.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Обломки сбитого дрона попали в промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля», — написал глава региона.

Евраев отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные и силовые службы. Кроме того, он предупредил жителей о возможном обнаружении фрагментов беспилотников на территории региона. По его словам, такие элементы могут иметь значение для следствия.

Жителям рекомендовали не приближаться к найденным обломкам, не использовать рядом мобильные телефоны и сразу сообщать о находке по номеру 112.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на среду, 13 мая, уничтожили 286 украинских беспилотников над российскими регионами.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
